В Одессе на стройплощадке погиб 20-летний парень

Трагедия произошла во вторник 20 апреля на одной из строек в Малиновском районе, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

По версии правоохранителей, погибший молодой человек был рабочим. Он попал под обвал грунта, когда проводил гидроизоляцию фасада дома. Парень получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте. Ему было всего 20 лет.

В полиции уже возбудили уголовное дело. Расследование проводят по ч. 2 ст. 271 УК Украины — нарушение требований законодательства об охране труда.

Если виновных установят, то им грозит д 5 лет тюрьмы.

До этого мы сообщали, что девочка-подросток при странных обстоятельствах выпала с балкона многоэтажки в Одессе.

Происшествие случилось в ночь на 20 апреля на улице Космонавтов.

Так, 17-летняя девочка пришла в гости к знакомым, где они устроили вечеринку.

Компания употребляла алкоголь, а после этого девушка выпала с балкона 5 этажа, но к счастью осталась жива.

Пострадавшей вызвали скорую, которая отвезла девушку в детскую областную больницу.

По предварительной информации, у нее перелом ноги, внутреннее кровотечение и какие-то проблемы с шеей.

Кроме девушки, в квартире находились два парня 19-ти и 20-ти лет.

Один из них утверждает, что был в кухне и услышал стук балконной двери, после чего вышел на балкон и увидел девушку уже на земле возле дома.

Теперь молодыми людьми займется полиция.

Напомним, что Одесчина в антилидерах, число зараженных ковид снова растет: сколько жертв и зараженных за сутки

Также Politeka сообщала, погода на Пасху и майские огорчит одесситов: придется отказаться от пикников