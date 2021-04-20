В Одессе на стройплощадке погиб 20-летний парень
Трагедия произошла во вторник 20 апреля на одной из строек в Малиновском районе, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу
По версии правоохранителей, погибший молодой человек был рабочим. Он попал под обвал грунта, когда проводил гидроизоляцию фасада дома. Парень получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте. Ему было всего 20 лет.
В полиции уже возбудили уголовное дело. Расследование проводят по ч. 2 ст. 271 УК Украины — нарушение требований законодательства об охране труда.
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Если виновных установят, то им грозит д 5 лет тюрьмы.
До этого мы сообщали, что девочка-подросток при странных обстоятельствах выпала с балкона многоэтажки в Одессе.
Происшествие случилось в ночь на 20 апреля на улице Космонавтов.
Так, 17-летняя девочка пришла в гости к знакомым, где они устроили вечеринку.
Компания употребляла алкоголь, а после этого девушка выпала с балкона 5 этажа, но к счастью осталась жива.
Пострадавшей вызвали скорую, которая отвезла девушку в детскую областную больницу.
По предварительной информации, у нее перелом ноги, внутреннее кровотечение и какие-то проблемы с шеей.
Кроме девушки, в квартире находились два парня 19-ти и 20-ти лет.
Один из них утверждает, что был в кухне и услышал стук балконной двери, после чего вышел на балкон и увидел девушку уже на земле возле дома.
Теперь молодыми людьми займется полиция.
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