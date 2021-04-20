Тренировки будут проходить с 20 по 23 апреля

В Одессе и пригороде стартовали антитеррористические учения СБУ

Так, во вторник, 20 апреля тренировки проходят проходят на территории Суворовского района Одессы и села Усатово. Об этом пишет местный сайт Думская .

В учениях принимают участие подразделения СБУ, Национальной полиции, Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Военной службы правопорядка, а также представители органов государственной власти и местного самоуправления.

При въезде в Усатово полиция и подразделения ТОР останавливают автомобили для проверки документов.

В некоторых районах временно введены ограничительные меры.

Например, при въезде в Усатово полиция и подразделения ТОР останавливают автомобили для проверки документов.

Кроме того, на улице Хуторской установлены блокпосты, где также досматривают водителей.

Спецслужбы просят жителей Одессы и области отнестись с пониманием к временным неудобствам, а также сообщать о подозрительных лицах на горячую линию СБУ в Одесской области по телефону (048) 725-33-23 или на спецлинию Нацполиции 102.

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