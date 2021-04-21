В Одесской области зарегистрировали 28 летальных случаев ковида

По количеству новых случаев инфицирования регион не попал в пятерку лидеров антирейтинга коронавирус.

Всего в регионе за сутки зарегистрировано 769 случаев COVID-19.

Пятерка лидеров по количеству летальных исходов от коронавируса выглядит так:

Киев-40;

Днепропетровская область-34;

Киевская область-32;

Донецкая область-30;

Одесская и Харьковская области по 28 случаев.

Кроме того мы писали, что тело неизвестной женщины найдено возле автозаправочной станции в Одессе.

Труп был обнаружен в поле возле АЗС «ОККО» на Объездной дороге днем, 20 апреля. Об этом сообщают в телеграм-канале «Х. Одесса» со ссылкой на ориентировку полиции.

Полицейские устанавливают личность погибшей, а также обстоятельства, при которых наступила смерть.

Приметы: на вид около 55-60 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения

Была одета в пальто типа шинель серого цвета, бежевый свитер и синие штаны с надписью Мото и ботинки черного цвета.

Напомним, что под Одессой поиски женщины закончились трагедией

А еще Politeka писала, что оборвалась жизнь легендарной одесситки, успела оставить послание: "Извините, кому не ответила..."

Также Politeka сообщала, что всплыли новые детали о пятикласснице, которая ушла из жизни в больнице: причиной стал не COVID-19