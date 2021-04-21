В Одесской области зарегистрировали 28 летальных случаев ковида
По количеству новых случаев инфицирования регион не попал в пятерку лидеров антирейтинга коронавирус.
Всего в регионе за сутки зарегистрировано 769 случаев COVID-19.
Пятерка лидеров по количеству летальных исходов от коронавируса выглядит так:
Киев-40;
Днепропетровская область-34;
Киевская область-32;
Донецкая область-30;
Одесская и Харьковская области по 28 случаев.
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Труп был обнаружен в поле возле АЗС «ОККО» на Объездной дороге днем, 20 апреля. Об этом сообщают в телеграм-канале «Х. Одесса» со ссылкой на ориентировку полиции.
Полицейские устанавливают личность погибшей, а также обстоятельства, при которых наступила смерть.
Приметы: на вид около 55-60 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения
Была одета в пальто типа шинель серого цвета, бежевый свитер и синие штаны с надписью Мото и ботинки черного цвета.
Напомним, что под Одессой поиски женщины закончились трагедией
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