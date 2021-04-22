Власти запретили грузовому транспорту проезд по улицам Одессы в часы пик
Соответствующее решение приняли в ходе заседания горсовета в четверг, 22 апреля, передает Politeka.net
Теперь грузовикам и фурам запрещено въезжать в Одессу и останавливаться на главных магистралях города в час пик.
Предусматривается ограничение въезда и запрет остановки/стоянки большегрузов более 3,5 тонн в рабочие дни с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.
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Проезд запрещен по следующим улицам города:
⁃ просп. Добровольского;
⁃ ул. Семена Палия;
⁃ Южная дорога;
⁃ Николаевская дорога;
⁃ ул. Черноморского казачества;
⁃ ул. Атамана Головатого;
⁃ ул. Водопроводная;
⁃ ул. Краснова;
⁃ просп. Небесной Сотни;
⁃ ул. Преображенская;
⁃ ул. Ришельевская;
⁃ ул. Пушкинская.
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