Власти запретили грузовому транспорту проезд по улицам Одессы в часы пик

Соответствующее решение приняли в ходе заседания горсовета в четверг, 22 апреля, передает Politeka.net

Теперь грузовикам и фурам запрещено въезжать в Одессу и останавливаться на главных магистралях города в час пик.

Предусматривается ограничение въезда и запрет остановки/стоянки большегрузов более 3,5 тонн в рабочие дни с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

Проезд запрещен по следующим улицам города:

⁃ просп. Добровольского;

⁃ ул. Семена Палия;

⁃ Южная дорога;

⁃ Николаевская дорога;

⁃ ул. Черноморского казачества;

⁃ ул. Атамана Головатого;

⁃ ул. Водопроводная;

⁃ ул. Краснова;

⁃ просп. Небесной Сотни;

⁃ ул. Преображенская;

⁃ ул. Ришельевская;

⁃ ул. Пушкинская.

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