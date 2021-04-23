В последние годы на территории Одесской области наблюдают немало смерчей

О том, почему интенсивность достаточно редкого для наших краев природного явления возросла, объяснил ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко, сообщает местный сайт «Первый городской».

По словам ученого, это связано с увеличением энергетических запасов в атмосфере из-за изменений климата. Иначе говоря, из-за изменений в атмосфере может содержаться гораздо больше водяного пара, который является топливом для многих метеорологических процессов.

Степаненко отметил, что предсказать это явление можно было бы заранее.

«Хотя бы за полчаса, за час до, скажем так, присутствия смерча в данном месте. А для этого должна быть соответствующая метеорологическая техника, которой, к сожалению, сейчас просто нет. Есть пока протокол о намерениях, подписанный МВД с американской корпорацией, о поставке в Украину такой современной техники в ближайшие 2-3 года. Надеюсь, что в этом случае одесские метеорологи смогут дать сверхкраткосрочный прогноз и сказать, где зародился смерч, и по какой местности он пройдёт», — рассказал он.

Ректор одесского вуза назвал причины, влияющие на возникновение смерчей.

«Очень холодная вода и уже прогретая солнцем поверхность земли — в этих условиях как раз смерчи и образуются. Как любят говорить журналисты, при столкновении холодного и тёплого воздуха», — отметил ученый.

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