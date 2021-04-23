В последние годы на территории Одесской области наблюдают немало смерчей
О том, почему интенсивность достаточно редкого для наших краев природного явления возросла, объяснил ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко,
По словам ученого, это связано с увеличением энергетических запасов в атмосфере из-за изменений климата. Иначе говоря, из-за изменений в атмосфере может содержаться гораздо больше водяного пара, который является топливом для многих метеорологических процессов.
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Степаненко отметил, что предсказать это явление можно было бы заранее.
«Хотя бы за полчаса, за час до, скажем так, присутствия смерча в данном месте. А для этого должна быть соответствующая метеорологическая техника, которой, к сожалению, сейчас просто нет. Есть пока протокол о намерениях, подписанный МВД с американской корпорацией, о поставке в Украину такой современной техники в ближайшие 2-3 года. Надеюсь, что в этом случае одесские метеорологи смогут дать сверхкраткосрочный прогноз и сказать, где зародился смерч, и по какой местности он пройдёт», — рассказал он.
Ректор одесского вуза назвал причины, влияющие на возникновение смерчей.
«Очень холодная вода и уже прогретая солнцем поверхность земли — в этих условиях как раз смерчи и образуются. Как любят говорить журналисты, при столкновении холодного и тёплого воздуха», — отметил ученый.
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