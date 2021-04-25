Одесская область выходит из "красной" карантинной зоны

Об этом сообщается в Telegram-канале министра Кабинета министров Украины.

Во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросу техногненно-экологичной безопасности и чрезвычайного положения было принято решение отменить "красный уровень" опасности.

С 00:00 25 апреля Одесская область будет входить в "желтую" зону.

Ранее мы сообщали, на спуске Маринеско водитель Мерседеса, который сильно спешил и не стал стоять в пробке, решил ее объехать по трамвайному полотну. В результате колесо попало в колею, и иномарка попросту застряла.

Чтобы не выходить и не позорится, водитель решил поехать дальше, скрепя дисками и царапая днище автомобиля.

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