Одесская область выходит из "красной" карантинной зоны
Об этом сообщается в Telegram-канале министра Кабинета министров Украины.
Во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросу техногненно-экологичной безопасности и чрезвычайного положения было принято решение отменить "красный уровень" опасности.
С 00:00 25 апреля Одесская область будет входить в "желтую" зону.
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Ранее мы сообщали, на спуске Маринеско водитель Мерседеса, который сильно спешил и не стал стоять в пробке, решил ее объехать по трамвайному полотну. В результате колесо попало в колею, и иномарка попросту застряла.
Чтобы не выходить и не позорится, водитель решил поехать дальше, скрепя дисками и царапая днище автомобиля.
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