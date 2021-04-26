В Одессе женщина устроила необычную расправу над машиной, вероятно, экс-бойфренда

Фото опубликовали в Telegram-канале "Х...я Одесса".

Одесситка возмутилась тем, что мужчина ей изменил - женщина изрисовала его автомобиль и написала все, что думает об "изменщике".

На стекле и дверях автомобиля видно далеко не приятные слова.

Ранее мы сообщали, рейсовая маршрутка попала в аварию на трассе Киев-Одесса, она столкнулась с фурой.

ДТП случилось возле села Старые Маяки в Березовском районе.

Водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Volvo, который ехал впереди.

В результате удара пострадали пять пассажиров маршрутки. Женщин в возрасте 56-ти, 35-ти и 31-го годов доставили в местную больницу с травмами, другим гражданам оказали помощь на месте.

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