В полиции рассказали детали о трагедии на Одесчине
Правоохранителями установлены личности трех мужчин и женщины, которых обнаружили 25 апреля в заброшенном колодце возле одного из сел Одесской области.
Погибшие - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет, об этом сообщили в полиции области.
"Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".
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Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.
По информации местных СМИ, уже предварительно установлено, что компания из четырех человек распивала у глубокого колодца алкоголь, передает regionews.
По показаниям свидетеля, все четверо якобы находились в сильном алкогольном опьянении.
Ранее мы писали, что в Белгород-Днестровском закрывают психбольницу, а пациентов распускают по домам
Это решение не понравилось местным жителям и родственникам душевнобольных. Поэтому они вышли на митинг под стены больницы.
По словам родственников пациентов, несколько недель назад с ними связалось руководство и сообщило, что с 1 мая больницу закрывают из-за отсутствия финансирования, а всех больных распускают по домам.
Митингующие обращают внимание, что пациенты психлечебницы являются социально опасными и по медицинским показаниям их не примет ни один специнтернат.
Напомним, что новая напасть свалилась на головы жителей Одесчины: "в больницы забрали почти шесть сотен человек"
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