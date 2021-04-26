В одесской инфекционке находятся сотни пациентов в тяжелом состоянии
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
По данным на 26 апреля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 259 пациентов с COVID-19.
Из них 41 человек пребывает в состоянии средней тяжести, в тяжелом состоянии находятся 218 пациентов, из них четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ.
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Ранее мы писали, что в Белгород-Днестровском закрывают психбольницу, а пациентов распускают по домам
Это решение не понравилось местным жителям и родственникам душевнобольных. Поэтому они вышли на митинг под стены больницы.
По словам родственников пациентов, несколько недель назад с ними связалось руководство и сообщило, что с 1 мая больницу закрывают из-за отсутствия финансирования, а всех больных распускают по домам.
Митингующие обращают внимание, что пациенты психлечебницы являются социально опасными и по медицинским показаниям их не примет ни один специнтернат.
Напомним, что новая напасть свалилась на головы жителей Одесчины: "в больницы забрали почти шесть сотен человек"
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