В одесской инфекционке находятся сотни пациентов в тяжелом состоянии

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

По данным на 26 апреля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 259 пациентов с COVID-19.

Из них 41 человек пребывает в состоянии средней тяжести, в тяжелом состоянии находятся 218 пациентов, из них четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ.

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Это решение не понравилось местным жителям и родственникам душевнобольных. Поэтому они вышли на митинг под стены больницы.

По словам родственников пациентов, несколько недель назад с ними связалось руководство и сообщило, что с 1 мая больницу закрывают из-за отсутствия финансирования, а всех больных распускают по домам.

Митингующие обращают внимание, что пациенты психлечебницы являются социально опасными и по медицинским показаниям их не примет ни один специнтернат.

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