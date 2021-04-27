Одесская область на 4-м месте в Украине по числу выявленных случаев ковида

По данным МОЗ за сутки в регионе выявлено 580 больных, умерли 33 человека, а выздоровел — 1441.

Одесскую область по количству заражений ковидом опережают Киев, Донбасс и Полтавщина.

Умерли с начала пандемии 2449 одесситов. Это 5-е место в стране.

Ранее мы писали, что в одесской инфекционке находятся сотни пациентов в тяжелом состоянии .

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

По данным на 26 апреля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 259 пациентов с COVID-19.

Из них 41 человек пребывает в состоянии средней тяжести, в тяжелом состоянии находятся 218 пациентов, из них четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, что новая напасть свалилась на головы жителей Одесчины: "в больницы забрали почти шесть сотен человек"

А еще Politeka писала, почти полсотни жертв за сутки: ситуация с Covid-19 резко ухудшилась на Одесчине

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