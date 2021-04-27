Одесская область на 4-м месте в Украине по числу выявленных случаев ковида
По данным МОЗ за сутки в регионе выявлено 580 больных, умерли 33 человека, а выздоровел — 1441.
Одесскую область по количству заражений ковидом опережают Киев, Донбасс и Полтавщина.
Умерли с начала пандемии 2449 одесситов. Это 5-е место в стране.
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Ранее мы писали, что в одесской инфекционке находятся сотни пациентов в тяжелом состоянии .
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
По данным на 26 апреля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 259 пациентов с COVID-19.
Из них 41 человек пребывает в состоянии средней тяжести, в тяжелом состоянии находятся 218 пациентов, из них четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ.
Напомним, что новая напасть свалилась на головы жителей Одесчины: "в больницы забрали почти шесть сотен человек"
А еще Politeka писала, почти полсотни жертв за сутки: ситуация с Covid-19 резко ухудшилась на Одесчине
Также Politeka сообщала, что в полиции рассказали, как подростки расправились над мужчиной в Измаиле, видео