В Одессе резко вырастет цена на голубое топливо
Компания «Одессагаз-Постачання» предупредила одесситов о введении новых расценок, передает «Таймер».
Появились тарифы «Годовой фиксированный» (рассчитан на период с 1 мая этого года по 30 апреля 2022-го) и «Месячный» (с 1 по 31 мая).
В этих тарифах за 1 кубический метр газа нужно будет платить 9 гривен 20 копеек, но при втором тарифе цена, должна устанавливаться каждый месяц и объявляться за 5 дней до начала следующего периода поставки.
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Ранее мы писали, что Одесская область на 4-м месте в Украине по числу выявленных случаев ковида.
По данным МОЗ за сутки в регионе выявлено 580 больных, умерли 33 человека, а выздоровел — 1441.
Одесскую область по количству заражений ковидом опережают Киев, Донбасс и Полтавщина.
Умерли с начала пандемии 2449 одесситов. Это 5-е место в стране.
Напомним, что новая напасть свалилась на головы жителей Одесчины: "в больницы забрали почти шесть сотен человек"
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