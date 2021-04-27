В Одессе резко вырастет цена на голубое топливо

Компания «Одессагаз-Постачання» предупредила одесситов о введении новых расценок, передает «Таймер».

Появились тарифы «Годовой фиксированный» (рассчитан на период с 1 мая этого года по 30 апреля 2022-го) и «Месячный» (с 1 по 31 мая).

В этих тарифах за 1 кубический метр газа нужно будет платить 9 гривен 20 копеек, но при втором тарифе цена, должна устанавливаться каждый месяц и объявляться за 5 дней до начала следующего периода поставки.

газ, отопление

Популярные статьи сейчас

72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"

Андрей Данилко в образе Сердючки взялся за старое, украинцы ликуют: "То, что все хотели, но никто не ожидал"

Кароль на светском рауте спровоцировала слухи о своем романе: "А нашего Дана Тина пригласила?"

Каменских показала, чем занимается с Потапом в спальне после долгой разлуки: "И без детей? Уже ведь..."

У украинцев хотят отнимать наследство, что известно о новых правилах: "Нужно будет оплачивать..."
Показать еще

Ранее мы писали, что Одесская область на 4-м месте в Украине по числу выявленных случаев ковида.

По данным МОЗ за сутки в регионе выявлено 580 больных, умерли 33 человека, а выздоровел — 1441.

Одесскую область по количству заражений ковидом опережают Киев, Донбасс и Полтавщина.

Умерли с начала пандемии 2449 одесситов. Это 5-е место в стране.

коронавирус, медики, больница

Напомним, что новая напасть свалилась на головы жителей Одесчины: "в больницы забрали почти шесть сотен человек"

А еще Politeka писала, почти полсотни жертв за сутки: ситуация с Covid-19 резко ухудшилась на Одесчине

Также Politeka сообщала, что в полиции рассказали, как подростки расправились над мужчиной в Измаиле, видео