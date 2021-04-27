Одессит сжег авто друга из-за конфликта

Так, в одном из дворов на ул. Марсельской на парковке вспыхнула Skoda Fabia. Пожар потушили спасатели, причиной возгорания иномарки стал поджог.

Менее чем через сутки установили личномть палия - это 22-летний знакомый потерпевшего.

По его словам, он поджег автомобиль , потому что поссорился с ним и таким образом решил поквитаться за оскорбление.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Ранее мы писали, что Одесская область на 4-м месте в Украине по числу выявленных случаев ковида.

По данным МОЗ за сутки в регионе выявлено 580 больных, умерли 33 человека, а выздоровел — 1441.

Одесскую область по количству заражений ковидом опережают Киев, Донбасс и Полтавщина.

Умерли с начала пандемии 2449 одесситов. Это 5-е место в стране.

Напомним, что новая напасть свалилась на головы жителей Одесчины: "в больницы забрали почти шесть сотен человек"

А еще Politeka писала, почти полсотни жертв за сутки: ситуация с Covid-19 резко ухудшилась на Одесчине

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