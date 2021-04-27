В Одесской области провели тактико-строевые учения

Об этом сообщает пресс-служба Командования ВМС ВСУ.

«По легенде тактическая группа морской пехоты получила сигнал о наступлении условного врага, после чего совершила марш колонной военной техники в район вероятного прорыва», - сообщили в Командовании ВМС ВСУ.

На учениях военнослужащие бригады морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины отрабатывали организацию противодесантной обороны на направлениях, где можно ожидать нападения противника.

В учениях также участвовали реактивная артиллерия и противотанковые средства, имеющиеся в распоряжении морской пехоты.

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Менее чем через сутки установили личномть палия - это 22-летний знакомый потерпевшего.

По его словам, он поджег автомобиль , потому что поссорился с ним и таким образом решил поквитаться за оскорбление.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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