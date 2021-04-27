В Одесской области провели тактико-строевые учения
Об этом сообщает пресс-служба Командования ВМС ВСУ.
«По легенде тактическая группа морской пехоты получила сигнал о наступлении условного врага, после чего совершила марш колонной военной техники в район вероятного прорыва», - сообщили в Командовании ВМС ВСУ.
На учениях военнослужащие бригады морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины отрабатывали организацию противодесантной обороны на направлениях, где можно ожидать нападения противника.
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В учениях также участвовали реактивная артиллерия и противотанковые средства, имеющиеся в распоряжении морской пехоты.
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