В Одесской области умерли два ребенка, которые имели контакт с больными ковидом

Об этом сообщает пресс-служба Лабораторного центра Минздрава в Одесской области.

"К сожалению, зарегистрировано 2 летальных случая среди детей в Беляевском и Овидиопольском районах. Это дети 14 и 11 лет, которые имели хронические заболевания почек и опорно-двигательного аппарата. Причина заболевания — контакт с лабораторно подтвержденными больными", — говорится в сообщении.

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Так, в одном из дворов на ул. Марсельской на парковке вспыхнула Skoda Fabia. Пожар потушили спасатели, причиной возгорания иномарки стал поджог.

Менее чем через сутки установили личномть палия - это 22-летний знакомый потерпевшего.

По его словам, он поджег автомобиль , потому что поссорился с ним и таким образом решил поквитаться за оскорбление.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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