В Одессе 34-летний отец привел на прием к стоматологу 5-летнюю дочь

Услышав как ребенок плачет, отец отреагировал агрессивно, об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Между ним и медиками вспыхнул конфликт, во время которого он приставил к виску одного из них пистолет и пригрозил расправой.

Врачи вызвали полицию, которые оперативно задержали неадекватного одессита.

Мужчине предъявили подозрение по ч.4 ст. 296 УК Украины, теперь мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы.



Ранее мы писали, что одессит сжег авто друга из-за конфликта.

Так, в одном из дворов на ул. Марсельской на парковке вспыхнула Skoda Fabia. Пожар потушили спасатели, причиной возгорания иномарки стал поджог.

Менее чем через сутки установили личномть палия - это 22-летний знакомый потерпевшего.

По его словам, он поджег автомобиль , потому что поссорился с ним и таким образом решил поквитаться за оскорбление.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Напомним, что новая напасть свалилась на головы жителей Одесчины: "в больницы забрали почти шесть сотен человек"

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