В Одессе 34-летний отец привел на прием к стоматологу 5-летнюю дочь
Услышав как ребенок плачет, отец отреагировал агрессивно, об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
Между ним и медиками вспыхнул конфликт, во время которого он приставил к виску одного из них пистолет и пригрозил расправой.
Врачи вызвали полицию, которые оперативно задержали неадекватного одессита.
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Мужчине предъявили подозрение по ч.4 ст. 296 УК Украины, теперь мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы.
Ранее мы писали, что одессит сжег авто друга из-за конфликта.
Так, в одном из дворов на ул. Марсельской на парковке вспыхнула Skoda Fabia. Пожар потушили спасатели, причиной возгорания иномарки стал поджог.
Менее чем через сутки установили личномть палия - это 22-летний знакомый потерпевшего.
По его словам, он поджег автомобиль , потому что поссорился с ним и таким образом решил поквитаться за оскорбление.
Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
Напомним, что новая напасть свалилась на головы жителей Одесчины: "в больницы забрали почти шесть сотен человек"
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