В Одесской области участились ДТП
Так, за минувшую неделю на дорогах города и области зарегистрировано 450 ДТП - пострадали девятнадцать человек и пять погибли, об этом сообщают в полиции.
С 19 по 25 апреля в полицию поступило более девяти тысяч обращений, начато 884 расследования.
Правоохранители иъяли из незаконного оборота 59 единиц оружия и боеприпасов.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Юный Коля пропал без вести: мальчика ищут уже третий день, важна любая информация
Леся Никитюк сделала экскурсию по квартире родителей, где выросла: "За что я ненавидела эту..."
После "атаки заморозков" - жара: синоптик огорошил прогнозом погоды после Пасхи
У украинцев хотят отнимать наследство, что известно о новых правилах: "Нужно будет оплачивать..."
Ранее мы писали, что одессит сжег авто друга из-за конфликта.
Так, в одном из дворов на ул. Марсельской на парковке вспыхнула Skoda Fabia. Пожар потушили спасатели, причиной возгорания иномарки стал поджог.
Менее чем через сутки установили личномть палия - это 22-летний знакомый потерпевшего.
По его словам, он поджег автомобиль , потому что поссорился с ним и таким образом решил поквитаться за оскорбление.
Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
Напомним, что новая напасть свалилась на головы жителей Одесчины: "в больницы забрали почти шесть сотен человек"
А еще Politeka писала, почти полсотни жертв за сутки: ситуация с Covid-19 резко ухудшилась на Одесчине
Также Politeka сообщала, что в полиции рассказали, как подростки расправились над мужчиной в Измаиле, видео