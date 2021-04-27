В Одесской области участились ДТП

Так, за минувшую неделю на дорогах города и области зарегистрировано 450 ДТП - пострадали девятнадцать человек и пять погибли, об этом сообщают в полиции.

С 19 по 25 апреля в полицию поступило более девяти тысяч обращений, начато 884 расследования.

Правоохранители иъяли из незаконного оборота 59 единиц оружия и боеприпасов.

Ранее мы писали, что одессит сжег авто друга из-за конфликта.

Так, в одном из дворов на ул. Марсельской на парковке вспыхнула Skoda Fabia. Пожар потушили спасатели, причиной возгорания иномарки стал поджог.

Менее чем через сутки установили личномть палия - это 22-летний знакомый потерпевшего.

По его словам, он поджег автомобиль , потому что поссорился с ним и таким образом решил поквитаться за оскорбление.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Напомним, что новая напасть свалилась на головы жителей Одесчины: "в больницы забрали почти шесть сотен человек"

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