В Одессе в результате взрыва в квартире под обломками оказалась женщина

В Приморском районе Одессы на территории двухквартирного одноэтажного дома прогремел взрыв.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуация.

К месту крушения направили 4 единицы спецтехники и 18 человек личного состава.

В результате взрыва пострадали два человека о бломки капитальной конструкции заблокировали жителей- женщина 1934 года рождения и мужчина, но он от госпитализации отказался.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

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Мощный взрыв прогремел 26 апреля около 22.24 в Одессе в районе Молдаванки по ул. Серова. В результате практически полностью разрушен одноэтажный жилой дом, под завалами оказались люди.

Кроме того, взрывной волной выбило стекла напротив в квартире, где живут четыре человека — они не пострадали.

Площадь разрушения составила 150 кв. метров.

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