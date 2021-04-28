В одесской многоэтажке рухнул лифт

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

28 апреля около 8 часов утра на улице Маршала Говорова в 10-этажном доме оборвался лифт.

Спасатели, которые оперативно приехали на вызов, обнаружили, что подъемник рухнул в шахту с первого этажа.

Сотрудники ГСЧС с помощью специнструмента открыли двери лифта и освободили 8 человек в возрасте от 20 до 30 лет.

Люди вышли самостоятельно.

На место прибыли карета скорой помощи и следственно-оперативная группа.

Ранее мы писали, что Одессе в результате взрыва в квартире под обломками оказалась женщина.

В Приморском районе Одессы на территории двухквартирного одноэтажного дома прогремел взрыв.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуация.

К месту крушения направили 4 единицы спецтехники и 18 человек личного состава.

В результате взрыва пострадали два человека о бломки капитальной конструкции заблокировали жителей- женщина 1934 года рождения и мужчина, но он от госпитализации отказался.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

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