В Одессе во время Пасхи и майских будут тщательно следить за порядком

Нацгвардейцы прибыли в Одессу для усиления охраны общественного порядка на праздники, сообщает портал "ivasi.news".

Правоохранители будут патрулировать улицы и окрестности города Одессы для поддержания общественного порядка.

По словам первого заместителя командира воинской части 3027 — начальник штаба полковника Игоря Мазура, личный состав будет привлекаться вместе с военнослужащими и работниками Национальной полиции вышеуказанного региона к обеспечению общественной безопасности граждан.

Ранее мы писали, что Одессе в результате взрыва в квартире под обломками оказалась женщина.

В Приморском районе Одессы на территории двухквартирного одноэтажного дома прогремел взрыв.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуация.

К месту крушения направили 4 единицы спецтехники и 18 человек личного состава.

В результате взрыва пострадали два человека о бломки капитальной конструкции заблокировали жителей- женщина 1934 года рождения и мужчина, но он от госпитализации отказался.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

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