В Одессе во время Пасхи и майских будут тщательно следить за порядком
Нацгвардейцы прибыли в Одессу для усиления охраны общественного порядка на праздники, сообщает портал "ivasi.news".
Правоохранители будут патрулировать улицы и окрестности города Одессы для поддержания общественного порядка.
По словам первого заместителя командира воинской части 3027 — начальник штаба полковника Игоря Мазура, личный состав будет привлекаться вместе с военнослужащими и работниками Национальной полиции вышеуказанного региона к обеспечению общественной безопасности граждан.
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Ранее мы писали, что Одессе в результате взрыва в квартире под обломками оказалась женщина.
В Приморском районе Одессы на территории двухквартирного одноэтажного дома прогремел взрыв.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуация.
К месту крушения направили 4 единицы спецтехники и 18 человек личного состава.
В результате взрыва пострадали два человека о бломки капитальной конструкции заблокировали жителей- женщина 1934 года рождения и мужчина, но он от госпитализации отказался.
Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, что Одесчина в антилидерах, число зараженных ковид снова растет: сколько жертв и зараженных за сутки
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