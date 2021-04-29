Со 2 мая на территории Одесской области начнет действовать новый запрет
Так, в регионе на время запретят вылов сельди сетями. Запрет будет действовать в период массового нерестового хода сельди. Об этом сообщает пресс-служба Одесского рыбоохранного патруля на официальной странице в Фейсбук, передает Politeka.net
Вылов сельди прекращается в следующих местах:
- в рукаве Турунчук и в основном русле реки Днестр от устья до села Паланка (отметка 28 км) сроком на пять суток, со 2 мая по 6 мая включительно;
- на участке Днестра от села Паланка до плотины Дубоссарской ГЭС, сроком на десять суток — со 2 мая по 11 мая включительно.
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Ранее мы уже сообщали, две с половиной тысячи силовиков будут тщательно следить за порядком в Одессе 2 мая.
К обеспечению общественной безопасности в городе будут привлечены 1 300 полицейских и 1 200 бойцов Нацгвардии. Об этом в ходе совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
"2 мая в Одессе будет отмечаться седьмая годовщина трагических событий, которые имели место в 2014 году. Мы должны максимально предусмотреть все вызовы, которые могут случиться. А также не допустить провокаций, которые выгодны стране-агрессору», — отметил он.
Напомним, что 2 мая в Одессе: в мэрии предупредили о неудобствах с транспортом
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