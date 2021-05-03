В центре Одессы автоледи на внедорожнике отправила парковщика в больницу
Происшествие случилось в понедельник, 3 мая та улице Греческой.
Там, девушка-водитель Toyota RAV4 во время парковки сбила парковщика, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции
По словам очевидцев, пожилой мужчина перелетел через ограду, врезался в стену и получил тяжелые травмы.
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Доставать 68-летнего пострадавшего приехали спасатели, которые передали его медикам скорой помощи.
Также на месте работали полиция и следователь, которые выясняли все обстоятельства аварии.
Ранее мы сообщали, на Пасху в центре Одессы произошло побоище.
Так, 2 мая на улице Старопортофранковская, 71Б, в драке сошлись около двух десятков молодых парней.
По словам очевидцев, в результате конфликта несколько человек получили сильные травмы и были госпитализированы.
"Толпа на толпу. Четверо в больнице трое из которых в критическом состоянии", - говорится публикации.
На кадрах можно увидеть, что сначала подрались двое людей. Когда один из них упал, группа парней за ним кинулась на оппонентов и завязалась массовая драка.
О причине конфликта не сообщается.
Напомним, что люди в балаклавах устроили погром в одесском заведении, видео: "Побили всех, кто был внутри"
Также Politeka сообщала, толпа на толпу: 2 мая в центре Одессы устроили массовую драку, появилось видео