За рулем внедорожника была девушка

В центре Одессы автоледи на внедорожнике отправила парковщика в больницу

Происшествие случилось в понедельник, 3 мая та улице Греческой.

Там, девушка-водитель Toyota RAV4 во время парковки сбила парковщика, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции

По словам очевидцев, пожилой мужчина перелетел через ограду, врезался в стену и получил тяжелые травмы.

Доставать 68-летнего пострадавшего приехали спасатели, которые передали его медикам скорой помощи.

Также на месте работали полиция и следователь, которые выясняли все обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, на Пасху в центре Одессы произошло побоище.

Так, 2 мая на улице Старопортофранковская, 71Б, в драке сошлись около двух десятков молодых парней.

По словам очевидцев, в результате конфликта несколько человек получили сильные травмы и были госпитализированы.

"Толпа на толпу. Четверо в больнице трое из которых в критическом состоянии", - говорится публикации.

На кадрах можно увидеть, что сначала подрались двое людей. Когда один из них упал, группа парней за ним кинулась на оппонентов и завязалась массовая драка.

О причине конфликта не сообщается.

Напомним, что люди в балаклавах устроили погром в одесском заведении, видео: "Побили всех, кто был внутри"

Также Politeka сообщала, толпа на толпу: 2 мая в центре Одессы устроили массовую драку, появилось видео