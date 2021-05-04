В Одессе вспыхнуло здание ресторана

По данным ГСЧС, огонь распространился примерно на площади 100 кв. м. в помещении здания ресторана на Ланжероновской.

Возгорание началось с летней террасы ресторана - огонь быстро распространялся, передает "Думская".

Во время пожара с пятого этажа дома эвакуировали семь человек, в том числе одного ребенка. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, в Одессе школы, колледжи и вузы сами будут определять завершение учебного года и начало летних каникул.

Соответствующее разъяснение появилось на сайте Министерства образования и науки.

Сообщается, что начало каникул в школах и других учебных заведениях города будут определять руководители учреждений.

В МОН уточнили, что учебный год должен закончится не позже 1 июля. При этом дата его окончания может отличаться в зависимости от школы, колледжа или вуза.

Напомним, что стало известно, как прошел пасхальный день 2 мая в Одессе, видео: " Черные шары и марш патриотов"

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