В Одессе вспыхнуло здание ресторана
По данным ГСЧС, огонь распространился примерно на площади 100 кв. м. в помещении здания ресторана на Ланжероновской.
Возгорание началось с летней террасы ресторана - огонь быстро распространялся, передает "Думская".
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Ранее мы сообщали, в Одессе школы, колледжи и вузы сами будут определять завершение учебного года и начало летних каникул.
Соответствующее разъяснение появилось на сайте Министерства образования и науки.
Сообщается, что начало каникул в школах и других учебных заведениях города будут определять руководители учреждений.
В МОН уточнили, что учебный год должен закончится не позже 1 июля. При этом дата его окончания может отличаться в зависимости от школы, колледжа или вуза.
Напомним, что стало известно, как прошел пасхальный день 2 мая в Одессе, видео: " Черные шары и марш патриотов"
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