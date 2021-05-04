Пьяный мужчина залез на подъемный кран в Одессе и заявил, что собирается прыгнуть

Спасатели пытались снять мужчину с помощью пожарной лестницы, но та оказалась короткой, пишет trassae95.

Психологи также уговаривали мужчину одуматься, но мужчина не соглашался и вел сеся неадекватно - он спускался, а потом вновь забирался вверх - это продолжалось несколько часов.

Когда на улице стало темно - он спустился вниз.

Полиция, которая ожидала его внизу, задержала мужчину.

Ранее мы сообщали, в Одессе вспыхнуло здание ресторана

По данным ГСЧС, огонь распространился примерно на площади 100 кв. м. в помещении здания ресторана на Ланжероновской.

Возгорание началось с летней террасы ресторана - огонь быстро распространялся.

Во время пожара с пятого этажа дома эвакуировали семь человек, в том числе одного ребенка. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

Напомним, что стало известно, как прошел пасхальный день 2 мая в Одессе, видео: " Черные шары и марш патриотов"

Как Politeka писала, что в сети появилось видео задержания одессита в одежде с надписью СССР: "Моя футболка не запрещена":

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