Пьяный мужчина залез на подъемный кран в Одессе и заявил, что собирается прыгнуть
Спасатели пытались снять мужчину с помощью пожарной лестницы, но та оказалась короткой, пишет trassae95.
Психологи также уговаривали мужчину одуматься, но мужчина не соглашался и вел сеся неадекватно - он спускался, а потом вновь забирался вверх - это продолжалось несколько часов.
Когда на улице стало темно - он спустился вниз.
Ани Лорак победила Веру Брежневу в "батле" фигур в купальниках: показательные фото
Похудевшая Могилевская в длинном платье поразила "новой" внешностью: "Красотка с большой буквы!"
Полякова, не сдержавшись, позвонила Насте Каменских из-за ее "девочек": "Это что такое?"
Цибульская врезала Козловскому у всех на глазах, кадры попали в сеть: «Всю картину испортил…»
Поиски юного Андрея закончились трагедией, фото: "тело нашли спустя четыре дня"
Полиция, которая ожидала его внизу, задержала мужчину.
Ранее мы сообщали, в Одессе вспыхнуло здание ресторана
По данным ГСЧС, огонь распространился примерно на площади 100 кв. м. в помещении здания ресторана на Ланжероновской.
Возгорание началось с летней террасы ресторана - огонь быстро распространялся.
Во время пожара с пятого этажа дома эвакуировали семь человек, в том числе одного ребенка. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.
Напомним, что стало известно, как прошел пасхальный день 2 мая в Одессе, видео: " Черные шары и марш патриотов"
Как Politeka писала, что в сети появилось видео задержания одессита в одежде с надписью СССР: "Моя футболка не запрещена":
Также Politeka сообщала, толпа на толпу: 2 мая в центре Одессы устроили массовую драку, появилось видео