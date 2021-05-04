В Одесской области - загрязнение питьевой воды

Об этом сообщили специалисты Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

По санитарно-микробиологическим показателям зафиксированы отклонения в селах Бочмановка, Федоровка, Качуровка и Немировское, Ставрово и Топалы Подольского района, а также в пгт Окны.

По санитарно-химическим показателям вода не соответствует нормам также в Бочмановке, Федоровке, Качуровке и Ставрово. Кроме этого, в селах Слободка и Крути Подольского района, селе Яковлевка Одесского района, городе Арциз и находящихся неподалеку селах Долиновка и Васильевка.

Ранее мы сообщали, в Одессе вспыхнуло здание ресторана

По данным ГСЧС, огонь распространился примерно на площади 100 кв. м. в помещении здания ресторана на Ланжероновской.

Возгорание началось с летней террасы ресторана - огонь быстро распространялся.

Во время пожара с пятого этажа дома эвакуировали семь человек, в том числе одного ребенка. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

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