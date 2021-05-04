В Одессе произошло ДТП - одну из машин отбросило на пешехода

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Honda Civic и Honda Jazz ехали в попутном направлении - один из водителей не справился с управлением и автомобили столкнулись.

Honda Jazz отбросило в сторону на 60-летнего пешехода, который переходил дорогу.

Мужчину отвезли в больницу на скорой, травмы получил и пассажир Honda Jazz.

Ранее мы сообщали, в Одесской области - загрязнение питьевой воды.

Об этом сообщили специалисты Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

По санитарно-микробиологическим показателям зафиксированы отклонения в селах Бочмановка, Федоровка, Качуровка и Немировское, Ставрово и Топалы Подольского района, а также в пгт Окны.

По санитарно-химическим показателям вода не соответствует нормам также в Бочмановке, Федоровке, Качуровке и Ставрово. Кроме этого, в селах Слободка и Крути Подольского района, селе Яковлевка Одесского района, городе Арциз и находящихся неподалеку селах Долиновка и Васильевка.

Напомним, что стало известно, как прошел пасхальный день 2 мая в Одессе, видео: " Черные шары и марш патриотов"

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