На Одесчине зацвела самая старая груша Украины

Груша-рекордсмен находится на территории частного сектора в селе Адамовка Березовского района, сообщает "Думская".

Диаметр дерева составляет более метра, а высота — 15 метров. Приблизительный возраст дерева, 350-400 лет, специалисты установили в 2012 году.

Облсовет присвоил груше статус ботанического памятника.

Ранее мы сообщали, в что Одессе произошло ДТП - одну из машин отбросило на пешехода.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Honda Civic и Honda Jazz ехали в попутном направлении - один из водителей не справился с управлением и автомобили столкнулись.

Honda Jazz отбросило в сторону на 60-летнего пешехода, который переходил дорогу.

Мужчину отвезли в больницу на скорой, травмы получил и пассажир Honda Jazz.

Напомним, что стало известно, как прошел пасхальный день 2 мая в Одессе, видео: " Черные шары и марш патриотов"

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