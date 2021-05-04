На Одесчине зацвела самая старая груша Украины
Груша-рекордсмен находится на территории частного сектора в селе Адамовка Березовского района, сообщает "Думская".
Диаметр дерева составляет более метра, а высота — 15 метров. Приблизительный возраст дерева, 350-400 лет, специалисты установили в 2012 году.
Облсовет присвоил груше статус ботанического памятника.
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Ранее мы сообщали, в что Одессе произошло ДТП - одну из машин отбросило на пешехода.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Honda Civic и Honda Jazz ехали в попутном направлении - один из водителей не справился с управлением и автомобили столкнулись.
Honda Jazz отбросило в сторону на 60-летнего пешехода, который переходил дорогу.
Мужчину отвезли в больницу на скорой, травмы получил и пассажир Honda Jazz.
Напомним, что стало известно, как прошел пасхальный день 2 мая в Одессе, видео: " Черные шары и марш патриотов"
Как Politeka писала, что в сети появилось видео задержания одессита в одежде с надписью СССР: "Моя футболка не запрещена":
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