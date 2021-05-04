В Одессе пожилая женщина в закрытой квартире молила о помощи

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

На горячую линию 102 поступил вызов. Заявитель - житель одной из многоэтажек, сообщил, что слышит как соседка кричит о помощи.

Инспекторы, прибывшие на место, выяснили, что 78-летняя женщина травмировалась в квартире - она не могла самостоятельно подняться.

Патрульные вызвалиспасателей, которые помогли открыть дверь. В квартире обнаружили бабушку, которая лежала на полу и просила о помощи.

Медики скорой оказали старушке помощь.

Ранее мы сообщали, в что Одессе произошло ДТП - одну из машин отбросило на пешехода.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Honda Civic и Honda Jazz ехали в попутном направлении - один из водителей не справился с управлением и автомобили столкнулись.

Honda Jazz отбросило в сторону на 60-летнего пешехода, который переходил дорогу.

Мужчину отвезли в больницу на скорой, травмы получил и пассажир Honda Jazz.

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