В Одессе пьяная компания издевалась над ребенком

Очевидцы проишествия рассказали, что пьяная компания отдыхала на детской площадке, а когда ребенок сделал им замечание, один из мужчин схватил его за горло.

"На Терешковой во дворах компания синих животных обидела ребёнка, за то, что тот подошёл к ним, когда они сидели на детской площадке и сказал им, что они алкаши.

Один схватил его за шею и орал матом , кто-то вызвал полицию. Когда полиция прибыла, второй (который на земле) ударил копа. Так и живём", - говорят одесситы.

Видео с места событий можно посмотреть здесь.

Ранее мы сообщали, что в Одессе произошло ДТП - одну из машин отбросило на пешехода.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Honda Civic и Honda Jazz ехали в попутном направлении - один из водителей не справился с управлением и автомобили столкнулись.

Honda Jazz отбросило в сторону на 60-летнего пешехода, который переходил дорогу.

Мужчину отвезли в больницу на скорой, травмы получил и пассажир Honda Jazz.

Напомним, что стало известно, как прошел пасхальный день 2 мая в Одессе, видео: " Черные шары и марш патриотов"

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