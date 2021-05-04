В Одессе ищут 17-летнего подростка, который 2 мая ушел из дома и пропал
Полиция Киевского района Одессы просит помощи в розыске 17-летнего Игоря Базана.
Приметы подростка: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы.
Был одет в синюю куртку с красными полосками, синие джинсы и кроссовки.
Если у вас есть информации о местонахождении парня, полиция просит сообщить ее по телефону (048) 779-42-55 или позвонить на спецлинию «102».
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Ранее мы сообщали, в что Одессе произошло ДТП - одну из машин отбросило на пешехода.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Honda Civic и Honda Jazz ехали в попутном направлении - один из водителей не справился с управлением и автомобили столкнулись.
Honda Jazz отбросило в сторону на 60-летнего пешехода, который переходил дорогу.
Мужчину отвезли в больницу на скорой, травмы получил и пассажир Honda Jazz.
Напомним, что стало известно, как прошел пасхальный день 2 мая в Одессе, видео: " Черные шары и марш патриотов"
Как Politeka писала, что в сети появилось видео задержания одессита в одежде с надписью СССР: "Моя футболка не запрещена":
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