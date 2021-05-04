Спасатели предупреждают об опасности в Одесской области
О чрезвычайном уровне пожарной опасности в Одесской области предупреждает ГСЧС.
Теплая, солнечная и ветрення погода облегчает распространение огня.
Кроме Одесской области, существенный риск возникновения и распространения пожаров высок в большинстве районов центральных и восточных областей, а также в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкий, Житомирской, Сумской и Николаевской областях.
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Ранее мы сообщали, в Одессе ищут 17-летнего подростка, который 2 мая ушел из дома и пропал.
Полиция Киевского района Одессы просит помощи в розыске 17-летнего Игоря Базана.
Приметы подростка: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы.
Был одет в синюю куртку с красными полосками, синие джинсы и кроссовки.
Если у вас есть информации о местонахождении парня, полиция просит сообщить ее по телефону (048) 779-42-55 или позвонить на спецлинию «102».
Напомним, что стало известно, как прошел пасхальный день 2 мая в Одессе, видео: " Черные шары и марш патриотов"
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