Под Одессой из под земли хлещет вода, которая затопила центральную улицу города

ЧП произошло рано утром в среду, 5 мая, в Черноморске. Соответствующее видео показали местные СМИ , передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В результате аварии водой затопило центральный перекресток между улицей 1 Мая и проспектом Мира.

Прорыв трубы произошел возле местного супермаркета и теперь жители многоэтажек, а также две школы остались без водоснабжения.

Ранее мы сообщали, синоптики сообщили, каких погодных сюрпризов ждать в мае.

Так, по данным сайта gismeteo.ua, последний месяц весны обещает быть теплым и дождливым. Средняя месячная температура воздуха составит 16-19 градусов тепла.

В прогнозе говорится, что первая неделя мая будет достаточно прохладной. Днем температура будет не выше +15 градусов днем, а ночью опустится +8+10, однако впоследствии в городе существенно потеплеет.

С 14 мая на протяжении всего месяца в Одессе будут периодически идти дожди, однако осадки будут кратковременными.

А вот солнечных дней будет не очень немного. Стабильно ясная погода прогнозируется лишь 21 и 26 мая.

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Как Politeka писала, что в сети появилось видео задержания одессита в одежде с надписью СССР: "Моя футболка не запрещена":

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