Под Одессой из под земли хлещет вода, которая затопила центральную улицу города
ЧП произошло рано утром в среду, 5 мая, в Черноморске. Соответствующее видео показали местные
В результате аварии водой затопило центральный перекресток между улицей 1 Мая и проспектом Мира.
Прорыв трубы произошел возле местного супермаркета и теперь жители многоэтажек, а также две школы остались без водоснабжения.
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Ранее мы сообщали, синоптики сообщили, каких погодных сюрпризов ждать в мае.
Так, по данным сайта gismeteo.ua, последний месяц весны обещает быть теплым и дождливым. Средняя месячная температура воздуха составит 16-19 градусов тепла.
В прогнозе говорится, что первая неделя мая будет достаточно прохладной. Днем температура будет не выше +15 градусов днем, а ночью опустится +8+10, однако впоследствии в городе существенно потеплеет.
С 14 мая на протяжении всего месяца в Одессе будут периодически идти дожди, однако осадки будут кратковременными.
А вот солнечных дней будет не очень немного. Стабильно ясная погода прогнозируется лишь 21 и 26 мая.
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Как Politeka писала, что в сети появилось видео задержания одессита в одежде с надписью СССР: "Моя футболка не запрещена":
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