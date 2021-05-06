В Одессе сна Пересыпи случилась смертельная авария с такси, в котором находилась пассажирка
ДТП произошло днем на улице Атамана Головатого возле Ярмарочной площади. Об этом сообщает патрульная полиция, а кадры с места показал телеграм-канал «Подслушано Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Автомобиль Chevrolet Aveo такси «Уклон» врезался в бетонный забор и от удара машина загорелась.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель погиб на месте. Также в авто находилась девушка-пассажирка, которую в шоковом состоянии увезли в больницу.
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По предварительной информации, таксист не справился с управлением во время движения.
На месте работали патрульные, медики и спасатели.
Ранее мы писали, на трассе Киев-Одесса полностью сгорел пассажирский автобус.
Пожар произошел в районе поворота на Ширяево в сторону Киева. Хоть автобус и сгорел дотла, к счастью, никто из пассажиров не пострадал.
В ГСЧС сообщили, что возгорание автобуса произошло в селе Ревовое Эвакуировать пассажиров не пришлось, они сами вышли из автобуса. Всего в салоне ехало 60 пассажиров. Погибших и пострадавших нет. Сейчас пожар уже ликвидирован.
Напомним, ЧП с военными произошло на границе в Одесской области, задействована авиация: кадры с места
Также Politeka сообщала, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Одессой: видео масштабной аварии