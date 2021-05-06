Водитель не справился с управлением

В Одессе сна Пересыпи случилась смертельная авария с такси, в котором находилась пассажирка

ДТП произошло днем на улице Атамана Головатого возле Ярмарочной площади. Об этом сообщает патрульная полиция, а кадры с места показал телеграм-канал «Подслушано Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Автомобиль Chevrolet Aveo такси «Уклон» врезался в бетонный забор и от удара машина загорелась.

Как сообщили в патрульной полиции, водитель погиб на месте. Также в авто находилась девушка-пассажирка, которую в шоковом состоянии увезли в больницу.

По предварительной информации, таксист не справился с управлением во время движения.



На месте работали патрульные, медики и спасатели.

Ранее мы писали, на трассе Киев-Одесса полностью сгорел пассажирский автобус.

Пожар произошел в районе поворота на Ширяево в сторону Киева. Хоть автобус и сгорел дотла, к счастью, никто из пассажиров не пострадал.

В ГСЧС сообщили, что возгорание автобуса произошло в селе Ревовое Эвакуировать пассажиров не пришлось, они сами вышли из автобуса. Всего в салоне ехало 60 пассажиров. Погибших и пострадавших нет. Сейчас пожар уже ликвидирован.

Напомним, ЧП с военными произошло на границе в Одесской области, задействована авиация: кадры с места

Также Politeka сообщала, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Одессой: видео масштабной аварии