Незаконченные дорожные работы стали причиной транспортного коллапса в Одессе
С самого утра в пятницу 7 мая с поселка Котовского в сторону центра города образовалась гигантская пробка. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть - доскролльте до конца)
По словам водителей, возле Молодой Гвардии коммунальщики вырезали асфальт на рельсах и бросили работу незаконченной.
По этой причине автомобили тормозят и не могут быстро проехать.
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Кроме того, трамваи переполнены и даже перестали останавливаться.
«Трамваи даже не останавливаются, люди из них вываливаются, пробка аж с Марсельской», - говорится в публикации телеграм-канала.
Некоторые водители пытаются объезжать затор по тротуарам, как показано на видео.
Ранее мы сообщали, на дорогах Одессы появятся новые камеры фиксации нарушений правил дорожного движения.
24 камеры установят на тех улицах, где водители больше всего любят превышать скорость. Об этом сообщил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.
«В городе появятся камеры, которые фиксируют нарушения скоростного режима. Нарушители будут наказаны. Будьте бдительны, не нарушайте ПДД, не нарушайте скоростной режим», — предупредил чиновник всех автолюбителей.
Камеры будут установлены на Фонтанской дороге, Николаевской, Люстдорфской, проспекте Шевченко, Ришельевской и на улицах в центральной части города.
Напомним, что по сети разлетелось видео начала пожара в двухэтажном пассажирском автобусе на трассе Киев-Одесса
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