Инцидент с гранатой, которую прикрепили к газовой трубе в подъезде жилого дома в центре Одессы, полицейские назвали терактом

Как передает Politeka.net, в пресс-службе регионального ГУНП прокомментировали ночное происшествие на улице Конной, 11.

По словам правоохранителей, вчера вечером жильцы многоэтажки обнаружили прикрепленную к газовой трубе гранату РГД-5, от чеки которой была протянута леска к входной двери подъезда.

На место были вызваны специалисты-взрывотехники, которые изъяли боеприпас и направили на экспертизу.

Перед этими специалистами пришлось среди ночи эвакуировать всех жильцов и перекрыть целый квартал.

Сейчас полицейские приступили к розыскам минера и выясняют все обстоятельства происшествия.

«По факту выявления боевой гранаты на ул. Конная, 11, внесены сведения в реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины», - говорится в сообщении.

Отметим, что сами жильцы этого дома рассказали, что гранату заложили над квартирой молодой девушки.

«Примотали к квартире девушки. Если бы она была дома и выходила, граната, видимо, взорвалась бы. Это напротив фасадного флигеля, внутри двора. Мы даже не можем предположить, кому такое предупреждение, или это не предупреждение, мы не знаем, – сообщила одесситка, проживающая в этом доме.

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