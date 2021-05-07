В Одесской области пьяный водитель сбил молодую мать троих детей и оставил умирать на дороге

Смертельный наезд случился в ноябре прошлого года в селе Яськи Беляевского района и теперь виновник аварии предложил семье погибшей смешную компенсацию – всего тысячу гривен в месяц. Об этом у себя в Фейсбук рассказал одесский активист Марк Гордиенко, передает Politeka.net

Активист отметил, что погибшей Екатерине Гритенко было всего 34 года, она была матерью троих дочерей: 13-летней Дианы, 6-летней Дарьи и 4 –летней Анастасии. Их отец Денис Гритенко работает в МЧС.

«А мамы, Гритенко Екатерины, уже нет. Пьяный водитель, просто сбил её на дороге, остановился, подобрал осколки бампера и уехал, оставив умирать. Екатерину нашли только через два с половиной часа и в состоянии клинической смерти доставили в больницу и сделать уже ничего врачи не смогли. Она умерла», - написал он.

По словам Гордиенко, виновником аварии является местный барончик 60-летний Дмитрук Пётр, который держит ставки с рыбой и имеет нужны связи, помогающие ему уходить от ответственности.

«В этот раз, тоже бы ушёл, но просто не повезло, горем семьи прониклись и включились в процесс люди, которым по плечу добиться справедливости в нашем скорбном мире. А теперь , мерзкая вишенка...Знаете сколько Петя Дмитрук предложил этой семье, как компенсацию за убийство матери ? Одну тысячу гривен в месяц. Одну тысячу гривен в месяц, он готов выплачивать до совершеннолетия оставшимся без мамы детям. Причём с присказкой, что соглашайтесь, или и этого не получите. Сынок Пети сейчас бегает, пытается порешать», - продолжил свой рассказ активист.

На данный момент Петр Дмитрук находится в СИЗО. Но впереди апелляция и, Гордиенко опасается, он может уйти от ответственности.

«Коллегия судей известна. Мандрик Виталий, Кравец Юлиан и Копица Олег. Дата ещё не известна. Я буду следить за этим делом и надеюсь, что совместными усилиями справедливость восторжествует…» — добавил в заключении общественник.



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