8 и 9 мая встретит одесситов дождливой погодой со штормовым ветром

Об этом сообщают метеорологи Гидрометцентра Черного и Азовского морей в своем новом прогнозе, передает Politeka.net

По данным синоптиков, в субботу 8 мая весь день в Одессе будет облачным. Утром и днем ожидается дождь, который закончится ближе к вечеру.

Кроме того, прогнозируется усиление скорости ветра до 15-24 метров в секунду. Утром ветер будет дуть южный, днем северо-западный.

Температура ночью составит 12-14 °С, днем ​​16-18 °С.

Температура морской воды 12-13 °С.

Также в этот день будет наблюдаться самый высокий уровень опасности.

По Одесской области прогнозируется переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь.

Ветер южный, днем ​​северо-западный, 9-14 м/с, днем ​​местами порывы, 15-17 м/с.

Температура ночью 9-14 °С, днем ​​15-20 °С.

На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.

В воскресенье, 9 мая синоптики также не исключают вероятность дождя.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью 8-9 градусов тепла, днем ​​14-16 тепла.

В понедельник, 10 мая весь день небо в Одессе будет ясным. Без осадков. Ветер сменных направленный, от 2-х до 4-х метров в секунду. Температура ночью +8+9 градусов, днем ​​+17+22 градуса.

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