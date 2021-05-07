8 и 9 мая встретит одесситов дождливой погодой со штормовым ветром
Об этом сообщают метеорологи Гидрометцентра Черного и Азовского морей в своем новом прогнозе, передает Politeka.net
По данным синоптиков, в субботу 8 мая весь день в Одессе будет облачным. Утром и днем ожидается дождь, который закончится ближе к вечеру.
Кроме того, прогнозируется усиление скорости ветра до 15-24 метров в секунду. Утром ветер будет дуть южный, днем северо-западный.
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Температура ночью составит 12-14 °С, днем 16-18 °С.
Температура морской воды 12-13 °С.
Также в этот день будет наблюдаться самый высокий уровень опасности.
По Одесской области прогнозируется переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь.
Ветер южный, днем северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью 9-14 °С, днем 15-20 °С.
На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
В воскресенье, 9 мая синоптики также не исключают вероятность дождя.
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью 8-9 градусов тепла, днем 14-16 тепла.
В понедельник, 10 мая весь день небо в Одессе будет ясным. Без осадков. Ветер сменных направленный, от 2-х до 4-х метров в секунду. Температура ночью +8+9 градусов, днем +17+22 градуса.
Напомним, что одесситов предупредили о большой опасности, что запрещено делать
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