В Одессе воровали венки и цветы с могил на Северном кладбище
Об этом сообщает полиция области.
Двое мужчин средь бела дня заехали на кладбище на машине и просто собирали венки и цветы в багажник.
Очевидцы происходящего заметили кражу и вызвали полицию.
Патрульные задержали злоумышленников.
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Один из воров признался, что они крали цветы для продажи.
Следственно-оперативная группа разбирается в произошедшем.
Ранее мы сообщали, больше двух тысяч силовиков будут тщательно следить за порядком в Одессе и области 8 и 9 мая.
В частности в День памяти и примирения 8 мая, а также в День победы 9 мая на улицы Одессы выведут более 2 тысяч полицейских и нацгвардейцев.
В полиции отметили, что особое внимание будет уделяться на Аллее Славы, площади 10 Апреля и на мемориале 411-й батареи.
Напомним, ЧП с военными произошло на границе в Одесской области, задействована авиация: кадры с места
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