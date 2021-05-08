В Одессе воровали венки и цветы с могил на Северном кладбище

Об этом сообщает полиция области.

Двое мужчин средь бела дня заехали на кладбище на машине и просто собирали венки и цветы в багажник.

Очевидцы происходящего заметили кражу и вызвали полицию.

Патрульные задержали злоумышленников.

Один из воров признался, что они крали цветы для продажи.

Следственно-оперативная группа разбирается в произошедшем.

Ранее мы сообщали, больше двух тысяч силовиков будут тщательно следить за порядком в Одессе и области 8 и 9 мая.

В частности в День памяти и примирения 8 мая, а также в День победы 9 мая на улицы Одессы выведут более 2 тысяч полицейских и нацгвардейцев.

В полиции отметили, что особое внимание будет уделяться на Аллее Славы, площади 10 Апреля и на мемориале 411-й батареи.

Напомним, ЧП с военными произошло на границе в Одесской области, задействована авиация: кадры с места

Также Politeka сообщала, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Одессой: видео масштабной аварии