На одесской набережной жители встретили крупную змею
Это произошло 12 мая пляже “Золотой берег” на 16-й станции Большого Фонтана, сообщают очевидцы в телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net
На кадрах видно, как довольно крупная змея вылезла на набережную погреться на солнышке. Пресмыкающееся своим видом напугало отдыхающих, однако, как выяснилось, это не ядовитая змея, а обычный полоз.
Пользователи в соцсетях уже вовсю комментируют находку, одни с юмором, другие с ужасом.
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«Красивая змеюшка))) главное, не трогать, и она не будет)»,
«Это полоз, их полно на склонах. Он не ядовитый, но агрессивный»,
«Они разве до таких размеров вырастают?»,
«Если бы склоны не застраивали, и у них оставалась своя среда обитания, она бы просто так не вылезла»,
«Красота...) мы так же на перекурах греемся 🤣🤣»,
«На жену мою похожа»,
«Блин, красивый какой. Интересно, можно его одомашнить - или он зачахнет»,
«Жалко его. Найдётся идиот, который с криками "Она ядовитая", начнёт изображать из себя героя»,
«Пойду на золотой берег, хочется потискать»,- пишут в сети.
Напомним, что двухметровые змеи заполонили Одессу, фото: отдыхающих предупредили, на каком пляже
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