На одесской набережной жители встретили крупную змею

Это произошло 12 мая пляже “Золотой берег” на 16-й станции Большого Фонтана, сообщают очевидцы в телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net

На кадрах видно, как довольно крупная змея вылезла на набережную погреться на солнышке. Пресмыкающееся своим видом напугало отдыхающих, однако, как выяснилось, это не ядовитая змея, а обычный полоз.

Пользователи в соцсетях уже вовсю комментируют находку, одни с юмором, другие с ужасом.

«Красивая змеюшка))) главное, не трогать, и она не будет)»,

«Это полоз, их полно на склонах. Он не ядовитый, но агрессивный»,

«Они разве до таких размеров вырастают?»,

«Если бы склоны не застраивали, и у них оставалась своя среда обитания, она бы просто так не вылезла»,

«Красота...) мы так же на перекурах греемся 🤣🤣»,

«На жену мою похожа»,

«Блин, красивый какой. Интересно, можно его одомашнить - или он зачахнет»,

«Жалко его. Найдётся идиот, который с криками "Она ядовитая", начнёт изображать из себя героя»,

«Пойду на золотой берег, хочется потискать»,- пишут в сети.

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