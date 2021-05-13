Виновник пьяного ДТП, в котором погибли два волонтера в Одессе, отправится за решетку

Суворовский суд города Одессы приговорил водителя к лишению свободы на 6 лет и 9 месяцев, об этом сообщил основатель благотворительной организации «Новая Жизнь» Федор Герасимов на своей странице в социальной сети Фейсбук.

"Сегодня состоялся приговор по делу ДТП, в котором погибли два близких мне люди. Приговор состоялся 6 лет и 9 месяцев за убийство двух людей... Вот цена их жизни... Правосудие у нас не перестаёт удивлять", - написал Герасимов.

Трагическая авария произошла в декабре прошлого года. Тогда нетрезвый водитель на высокой скорости сбил троих людей на Хаджибеевской дороге.

47-летнего на автомобиле Mazda выехал с дороги и совершил наезд на трех мужчин, которые остановились на обочине, чтобы поменять колесо автомобиля.

В аварии погибли волонтеры ОО «Христианская миссия «Новая жизнь» Алексей Бойко и Сергей Ковалёв. Также серьезные травмы получил 19-летний сын главы миссии Федора Герасимова, который до сих пор проходит этап восстановления.

На суде присутствовали родственники погибших. Они были сотрудниками фонда Федора Герасимова.

На заседании мать Бойко с портретом погибшего сына обратилась к подсудимому.

«Он не был выпившим, он был пьяным! 2,8 промилле! Посмотри на моего сына. Я хочу, чтоб эти глаза ты видел до конца жизни и они не давали тебе покоя ни днем, ни ночью. Как я не имею покоя. Он понял, что умрет, если выедет на встречную полосу, но не сообразил, что на обочине убьет людей. Тебе горло надо перерезать только за то, что ты пьяный сел», — заявила мать погибшего.

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