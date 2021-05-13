Спасатели тушили пожар в районном отделении полиции, которое расположено в центре Одессы
ЧП случилось днем, в четверг, 13 мая на улице Греческой в Приморском райотделе. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Одессы», показав кадры с места происходящего, передает Politeka.net
По словам очевидцев, пожар вспыхнул во внутреннем дворе здания.
«В Приморском райотделе полиции Одессы произошел пожар — есть пострадавший, он отравился продуктами горения. Возгорание случилось во внутреннем дворе», - говорится в публикации телеграм-канала.
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Отметим, что в полиции и пресс-службе ГСЧС пока не прокомментировали происшествие.
Ранее мы сообщали, на окраине Одессы во время движения загорелся трамвай, в котором находились пассажиры.
Тревожное происшествие с вагоном трамвая №27 случилось в районе Рыбпорта за Черноморкой.
Огонь был замечен огонь на крыше самого трамвая. Из-за возгорания люди начали второпях покидать транспорт.
Как рассказали очевидцы, водитель электротранспорта при помощи огнетушителя вступил в борьбу с возгоранием, для этого он даже залез на дерево, однако справится с пожаром ему не удалось.
На место были вызваны пожарники.
Что именно стало причиной пожара – неизвестно. Это предстоит еще выяснить специалистам.
К счастью, никто не пострадал. Все успешно выбежали из салона трамвая. Отделались лишь легким испугом.
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