Есть информация о пострадавшем

Спасатели тушили пожар в районном отделении полиции, которое расположено в центре Одессы

ЧП случилось днем, в четверг, 13 мая на улице Греческой в Приморском райотделе. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Одессы», показав кадры с места происходящего, передает Politeka.net

По словам очевидцев, пожар вспыхнул во внутреннем дворе здания.

«В Приморском райотделе полиции Одессы произошел пожар — есть пострадавший, он отравился продуктами горения. Возгорание случилось во внутреннем дворе», - говорится в публикации телеграм-канала.

Отметим, что в полиции и пресс-службе ГСЧС пока не прокомментировали происшествие.

Ранее мы сообщали, на окраине Одессы во время движения загорелся трамвай, в котором находились пассажиры.

Тревожное происшествие с вагоном трамвая №27 случилось в районе Рыбпорта за Черноморкой.

Огонь был замечен огонь на крыше самого трамвая. Из-за возгорания люди начали второпях покидать транспорт.

Как рассказали очевидцы, водитель электротранспорта при помощи огнетушителя вступил в борьбу с возгоранием, для этого он даже залез на дерево, однако справится с пожаром ему не удалось.

На место были вызваны пожарники.

Что именно стало причиной пожара – неизвестно. Это предстоит еще выяснить специалистам.

К счастью, никто не пострадал. Все успешно выбежали из салона трамвая. Отделались лишь легким испугом.

Напомним, в Одессе таксисты подрались посреди улицы: видео разлетелось по сети

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