В полиции рассказали подробности умышленной расправы на кладбище в Одесской области

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Происшествие случилось в один из поминальных дней на сельском кладбище Маяках.

45-летний мужчина увидел давнего приятеля, который якобы выманил деньги у его жены. Он подошел к 49-летнего односельчанину и нанес ножевые ранения в шею. После этого сбежал.

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Три дня убийца скрывался в полях, но в итоге был задержан полицией возле села Августовка, своей вины он отрицать не стал.

«Те деньги, которые я собирал с женой на стройку, он выдурил и потратил их, дабы покрыть свои долги. В то время, когда он подошел, я встал из-за стола, мне уже было это неприятно — сидеть с ним за одним столом. Я отошел, он сел за стол поминать, и я посчитал, что он недостоин поминать наших умерших и сидеть с нами за одним столом. Вытянул нож из потайного кармана и ударил его в области шеи», — рассказал подозреваемый.

У мужчины изъяли нож, который он прихватил с собой с кладбища – оружие направят на экспертизу.

Фигуранту сообщили о подозрении в умышленном убийстве и взяли под стражу.

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