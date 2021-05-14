Таксист из Одессы ради долгов пошел на убийство киевской родственницы

По замыслу 31-летнего одессита, убийство должно было выглядеть как несчастный случай, однако полицейские не поверили и вычислили душегуба.

Об этом рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам правоохранителя, молодой человек набрал долгов, но расплатиться у него было нечем, тогда он спланировал разбойное нападение. Таксист приехал 11 мая из Одессы к своим родственникам в село Тарасовка. Злоумышленник дождался, пока хозяин дома пойдет на дежурство, а сам напал на родную тетю и забрал из дома все деньги.

Пока потерпевшая лежала в беспомощном состоянии, племянник пытался имитировать несчастный случай из-за падения с высоты. В результате женщина погибла, не приходя в сознание.

Племянника задержали по горячим следам уже в Одессе куда он сбежал.

Ранее мы сообщали, на кладбище в селе Маяки Одесской области к 49-летнему мужчине подошел 45-летний знакомый и зарезал его ножом на глазах у людей.

Преступление произошло в поминальный день 9 мая.

Очевидцы пытались оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. Однако, от ножевых ранений и серьезной кровопотери мужчина скончался в местной больнице.

Правоохранители в течение трех суток пытались найти подозреваемого, который тем временем скрывался в полях. Прочесав лесополосы, катакомбы, заброшенные дома, правоохранители все же отыскали беглеца в поле недалеко от села Августовка. У него изъяли нож, которым он совершил преступление.

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