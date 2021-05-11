Житель Одеської області хотів живцем спалити свою сусідку
Моторошний інцидент трапився в Ананьївському районі, передає Politeka.net
Як розповіли в прес-службі Нацполіції, 37-річна жінка втрутилася в конфлікт між чоловіком і дружиною, вона спробувала заспокоїти сусіда, який бив жінку. У пориві гніву п'яний чоловік облив сусідку легкозаймистою сумішшю і кинув у неї запальничку.
Жителі села збіглися на крики і загасили постраждалу, а потім викликали швидку і поліцію.
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Жінку госпіталізували у важкому стані в лікарню з опіками рук, ніг, тулуба та шиї, а 54-річного Палія поліцейські доставили в СІЗО.
Йому інкримінують спробу вбивства. Зараз призначені експертизи, поліцейські опитують очевидців.
Раніше ми повідомляли, в внаслідок пожежі на кладовищі загинула жінка.
Як повідомили в прес-службі ДСНС, пізно ввечері пожежа розгорілася в будівлі на єврейському кладовищі по вулиці Хімічна.
Будівля належить комунальному підприємству.
Пожежа почалася приблизно о 21: 00 і розгорілася до площі в 30 кв.м. прибулі рятувальники ліквідували вогонь менш ніж за 20 хвилин. Причини загоряння поки невідомі.
Від вогню і диму постраждала жінка, яку доставили в лікарню. Лікарі не змогли її врятувати, і жінка померла через годину після госпіталізації.
За даними прес-служби, вона була бездомною.
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