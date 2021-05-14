В Одесской области разоблачили бизнесмена, который нанес ущерб государству на 75 миллионов гривен

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, передает Politeka.net

Предприимчивый мужчина организовал добычу песка на сельскохозяйственных землях Беляевского района не имея на руках никаких разрешительных документов.

В прокуратуре отметили, что в результате такой незаконной деятельности произошли существенные негативные изменения рельефа местности, на большой площади уничтожен верхний слой грунта, создана угроза водной эрозии и оползней, возникла необходимость в выведении земельных участков из сельскохозяйственного оборота.

Расследование продолжается.

Ранее мы писали, в Одессе на взятке в 11 тысяч $ задержали заведующего отделением кардиохирургии Областной больницы. Врач получил деньги от пациента за проведение операции на сердце по протезированию восходящего отдела аорты.

Кроме того, выяснилось, что сотрудники этой больницы систематически получали взятки от пациентов. В частности, медики, злоупотребляя служебным положением, «собирали дань» порядка 80-400к грн с тех, кто готовится к сложным операциям на сердце.

Задержанному медику готовятся предъявить подозрение, избрать меру пресечения и отстранить от занимаемой должности.

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