Одесские пляжи окутала необычная пена, необычное явление можно наблюдать на некоторых набережных.

"Морской капучино" можно увидеть на одесских пляжах.

Такое явление можно увидеть на некоторых пляжах Одессы.

Побережье Одессы покрылось густой пеной, море похоже на капучино.

Редкое природное явление принято называть Cappuccino Coast.

Видео морской пены одесситы размещали в соцсетях.

Ученых говорят, что такая пена появляется в результате накопления водорослей, морской соли, отходов и в сочетании с штормовым ветром - он выступает так называемым миксером, "взбивая" волнами находящееся в воде в густую пену и выбрасывает на берег.

Сообщается, что пена не опасна для человеческой жизни, окружающая среда и постройки может страдать из-за большого количества соли, оставляющая при высыхании белые следы.

Ранее сообщалось, что вандал разгромил десятки могил в Одесской области, его сурово наказали: суд был неприклонен.

В декабре прошлого года в одном из сел Татарбунарской территориальной общины в Одесской области произошло событие, которое привлекло внимание правоохранителей.

В общей сложности было повреждено 92 надгробия.

После рассмотрения представленных полицией доказательств суд принял приговор, признав подсудимого виновным и установив наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.

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