В Одессе ушел из жизни известный артист театра и кино.

На 83-м году жизни остановилось сердце выдающегося одессита, народного артиста Украины Анатолия Николаевича Дриженко.

Об этом сообщил коллектив Театра имени В. Василька.

«Более полувека корифей театра, ведущий мастер Одесской украинской сцены, известный артист театра и кино дарил людям радость своим творчеством.

Мудрый, энергичный, искренний, щедрый Анатолий Николаевич был центром — душой коллектива…", - говорится в сообщении.

Анатолий Дриженко был отмечен звания Заслуженного артиста Украины и Народным артистом Украины.

Помимо театра, Анатолий Дриженко снимался в кино.

"Выражаем глубокое соболезнование семье, коллегам, друзьям, зрителям — всем поклонникам таланта выдающегося Артиста и Человека», — выразили слова сочувствия в театре.

Прощание с Анатолием Дриженко состоится 2 февраля в 10.30 на сцене Театра им. В. Василько.

Напомним, в Одесской области расследуют обстоятельства гибели 8-летнего мальчика.

В больнице в городе Одесса скончался мальчик, попавший в медицинское учреждение в критическом состоянии.

Причина смерти мальчика будет установлена ​​во время проведения судебно-медицинской экспертизы.

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