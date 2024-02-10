В Одессе таксист с пассажиркой начали ссориться из-за языка и попали в ДТП.

Таксист и пассажирка начали спорить, на каком языке нужно общаться.

Клиентка оказалась привередливой и требовала от таксиста перейти на русский, потому что в Одессе якобы все говорят та этом языке.

"В Одессе у клиентки такси были настолько специфические уши, что не могла слушать суржик от водителя. И жестко требовала говорить только по-русски!", - говорится в одном из одесских телеграм-каналов.

Видео появилось в одесских телеграм-каналах с регистратора, установленного в автомобиле, где и произошел конфликт.

Таксист в какой-то момент решил высадить пассажирку и свернул к стоянке торгового центра на углу проспекта Добровольского и улицы Владислава Бувалкина.

Однако, водитель не убедился в безопасности маневра и машина попала под трамвай.

Исходя из опубликованный записи - водители и пассажирка не пострадали.

К слову, недавно журналистка задала вопрос одесситке: "Какое ваше мнение об увольнении Залужного?"

Женщина, которая шла рядом с мужем, ответила так, что это повлекло за собой волну возмущения и осуждения: "Мы не понимаем ваш язык".

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