В Одесской области секретарь военно-врачебной комиссии и его сообщники выдавали справки о непригодности к службе за 10 тысяч долларов.

За получение неправомерной выгоды в размере 10 тысяч долларов США за вывод о непригодности к военной службе будут судить секретаря военно-врачебной комиссии в Одессе и его сообщников. Об этом сообщает Печерская окружная прокуратура города Киева.

Обвинительный акт был выдвинут против них по статье 332 и 368 Уголовного кодекса Украины. Группа, в состав которой входили секретарь и два других, разработала схему изготовления фальшивых документов для уклонения от призыва на военную службу. Досудебное расследование других возможных участников этой схемы еще продолжается.

По указанной схеме заключение о непригодности к военной службе получили по меньшей мере 80 человек. Ведущий следователь Печерского УП ГУ ЧП в Киеве вместе с Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины осуществляют досудебное расследование этого случая.

Санкция, предусмотренная по указанным статьям, может включать до десяти лет лишения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Ранее мы сообщали о подозрении во взяточничестве заместителю командира взвода охраны Территориального управления Службы судебной охраны в Кировоградской области.

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