В Одесской области женщина, имеющая двоих малолетних детей, совершила кражу продуктов из магазина.

Так, безработная и незамужняя женщина, имеющая на содержании двоих детей, совершила кражу в городе Измаил, что в Одесской области.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

Женщина отправилась в магазин за продуктами, в свою корзину положила упаковку филе семги, две пачки крабовых палочек, две палки колбасы и почти один килограмм мяса свинины.

В целом, стоимость продуктов составила 1165,63 гривен. Женщина не заплатив за продукты на кассе – ушла домой.

Полицейские оперативно обнаружили правонарушительницу и сообщили их о нарушениях по ч. 4 ст. 185 УК Украины – кража в условиях военного положения.

Во время суда обвиняемая признала себя виновной и объяснила, что нечем кормить детей.

Измаильский горрайонный суд Одесской области рассмотрел уголовное дело и вынес приговор.

Так, за кражу во время военного положения женщине было назначено наказание с испытанием сроком 1 год.

Она обязана периодически являться в полицию, также она не имеет права уезжать за пределы Украины.

Женщина должна уплатить государству расходы на привлечение эксперта для проведения судебных экспертиз, речь идет о 2868,00 гривен.

Читайте также:

Песок из Сахары накрыл Одесщину: местные делятся кадрами непогоды.

Одесситы могут нарваться на большие штрафы: за какое нарушение придется заплатить.

Жителям Одессы рассказали о качестве воды в бюветах: что нужно знать.