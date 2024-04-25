В Одеській області зафіксовано небезпечну інфекцію, стало відомо про кількість заражень на даний момент.

Так, в Одеській області спостерігається спад захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Як повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб, показник становив 293,2 на 100 тисяч населення - це менше епідемічного порогу на 45%.

Крім того, за минулий тиждень число заражень гострою кишковою інфекцією знизилось на 12%.

Відомо, що діти складають основну частку хворих, а саме 67%, хворіють діти у віці від 1 до 4 років (35,6%) та 5-9 років (34,5%).

Реєстрація вірусного гепатиту, кір, кашлюка та скарлатини зафіксована в окремих випадках, проте, епідпаротит, дифтерія, краснуха та правець в Одеській області взагалі не зафіксовані.

В Одеському районі зафіксовано випадок захворювання на ботулізм - постраждалий вживав в’яленого ляща домашнього виготовлення внаслідок чого у нього виникли симптоми хвороби.

Наразі пацієнт перебуває у лікарні.

Ботулізм – це вкрай небезпечне, та навіть може бути смертельне токсико-інфекційне захворювання. Воно виникає при вживанні продуктів, заражених мікробами групи клостридій Clostridium botulinum.

Крім того за останній тиждень фіксується 92 укуси тваринами - на рівні попереднього тижня, випадків сказу людей не зафіксовано.

Раніше повідомоялося, що на Одещині, неподалік Ізмаїльського району було зафіксовано землетрус.

24 квітня, близько третьої години ночі Головним центром спеціального контролю зареєстровано на глибині 67 км землетрус з території Румунії.

Повідомляється, що землетрус стався у районі гір Вранча в 100 км від кордону з Україною.

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